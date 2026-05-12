Отправлен в СИЗО экс-министр транспорта Тверской области

В Москве взят под арест бывший министр транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов. Он возглавлял минтранс региона с 2021 по 2024 год - курировал пассажирские перевозки и транспортную инфраструктуру.

Делом занимается Басманный районный суд города Москвы, который принял решение о заключении под стражу экс-министра до 7 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Есть информация, что такая же участь постигла и еще нескольких человек работавших в команде с Верхоглядовым. Задержанных обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.