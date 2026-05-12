Актриса Тверского драмтеатра Наина Хонина в свой юбилей провела творческую встречу

Наина Владимировна принимает поздравления. Фото: ТГД

12 мая Народной артистке России, Почетному гражданину Твери, актрисе Тверского академического театра драмы Наине Хониной исполнилось 85 лет. С юбилеем ее поздравила депутат Тверской городской Думы Ирина Тюрякова.

В свой праздник Наина Владимировна провела творческую встречу. Приму Тверского драмтеатра собрались поздравить близкие люди, коллеги, знакомые. Наина Хонина рассказала собравшимся о своей жизни, о творческом пути, читала стихи и отрывки из пьес.

Ирина Тюрякова также пришла на встречу и пожелала актрисе здоровья, счастья и благополучия.

Ирина Тюрякова поздравила с юбилеем актрису. Фото: ТГД

Почти вся жизнь Наины Владимировны Хониной связана с Тверью, а творческий путь с Тверским академическим театром драмы. Здесь она начала с роли почти своей сверстницы – юной десятиклассницы в пьесе Виктора Розова «Неравный бой». Здесь стала профессиональной актрисой, здесь познакомилась с будущим мужем, журналистом Евгением Борисовым, здесь родились ее сын и внук.

На творческой встрече. Фото: ТГД

Когда ей исполнилось 30 лет, она получила звание заслуженной артистки РСФСР. Это была уже творческая зрелость. Но романтика никуда не делась. Более того, влюбленность в театр стала сильнее и ярче. Эта влюбленность заставила ее взяться за перо и написать книгу «Она была актрисою».

За время работы в Тверском театре драмы Наину Хонину неоднократно звали на московскую сцену, однако она отвечала отказом. Более 60-ти лет она выходила на сцену сначала Калининского, а затем Тверского академического театра драмы. За это время Наина Владимировна сыграла более ста двадцати пяти ролей.

За годы работы была награждена многочисленными званиями и наградами. Наина Хонина - заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР. Награждена Орденом Дружбы. Лауреат премий Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства за 2011 и 2015 годы в номинации «Театральное искусство». Награждена Почетным знаком Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского». В 2009 году ей присвоено Звание «Почетный гражданин» города Твери. В 2001 году на свет появилась ее новая книга «Богема», в 2002 году - сборник стихов «Актриса в гриме и без грима». Лауреат специальной премии «Золотой маски» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» сезона 2024 - 2025гг.