Виталий Королев в День Победы после разговора с тверскими ветеранами раздал поручения

Встреча прошла в неформальной обстановке. Фото: ПТО

9 мая глава Тверской области Виталий Королев провел встречу за чашкой чая с главными героями Дня Победы – ветеранами Великой Отечественной войны. На встречу были приглашены фронтовики, Почетные граждане Тверской области Сергей Григорьевич Егоров и Арсений Михайлович Сухопаров, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, дети войны.

За праздничным столом руководитель региона от себя лично и от имени всего Верхневолжья поблагодарил людей, переживших тяжелые годы войны, за их подвиг.

«Победа, которая была выкована в военные годы, до сих пор освещает нашу жизнь. Мы можем свободно жить, трудиться, создавать будущее благодаря вам. Ничего этого не было бы, если бы война закончилась по-другому. Мы гордимся всеми вами и очень ценим вас. Война затронула каждую семью в России – у меня воевали оба дедушки, поэтому для меня это очень личный эмоциональный праздник», – с теплыми словами обратился к участникам встречи Виталий Королев.

Он подчеркнул большой вклад ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО, которые продолжают дело дедов и прадедов, в патриотическое воспитание молодежи. Бойцы на фронте подают ребятам пример служения Родине.

На встрече «без галстуков» поднимались и вопросы, значимые для поколения победителей.

В солидном возрасте для людей на первом месте – здоровье. Поэтому неудивительно, что одной из тем обсуждения стали вопросы об оказании старшему поколению медицинской помощи. Ветераны рассказали о нехватке узких специалистов, например, ревматологов, особенно в малых населенных пунктах, сказали о необходимости сокращения бюрократии в здравоохранении. Виталий Королев поручил Минздраву региона взять все вопросы под особый контроль с учетом мнения ветеранов.

Также много говорили о крупных инфраструктурных проектах в Верхневолжье, о благоустройстве городов. Представителей старшего поколения интересовали вопросы создания культурно-исторического кластера «Речной», обновления общественных пространств. Виталий Королев рассказал, что парки и скверы, которые ежегодно благоустраиваются в области, выбирают сами жители Верхневолжья. И сейчас как раз идет Всероссийское онлайн-голосование за объекты, которые будут приведены в порядок в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ветераны поблагодарили Виталия Королева за внимание к себе, пожелали успехов в работе на благо Верхневолжья.

Глава региона поделился впечатлением о встрече с подписчиками в своем канале мессенджера max:

«Наша столица — город воинской славы Тверь. Сегодня особенно прочувствовал ее силу и характер. Как будто прожил здесь немалую часть жизни. Встретился с нашими дорогими ветеранами. Получил много ценных для себя советов и наказов. Есть вопросы по медицинскому обслуживанию. Будем работать».