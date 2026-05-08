В Твери двое мужчин избили водителя иномарки за отказ уступить дорогу

Московский районный суд Твери рассмотрит уголовное дело об избиении автомобилиста. Инцидент произошел 28 декабря 2025 года на Октябрьском проспекте. Водитель «Киа Рио» стоял в крайней левой полосе, когда в его ряд начал перестраиваться автомобиль «Лада Ларгус».

Владелец иномарки не пропустил машину, после чего «Лада» подрезала его и устроила ДТП. Из салона отечественного авто вышли двое местных жителей 36 и 58 лет. Пока один из них крепко удерживал водителя «Киа», второй наносил ему сильные удары по телу и голове руками и ногами.

Медики диагностировали у пострадавшего вред здоровью средней степени тяжести. Прокуратура Московского района уже утвердила акт по статье 112 УК РФ и направила материалы в суд.