НовостиПроисшествия2 мая 2026 13:25

Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП в Тверской области

Семён ЛЕГКОВ
Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП в Тверской области.

Фото: Павел МАКАРОВ.

В Тверской области, на 68-м километре дороги «Тверь – Рождествено – 1 мая – Ильинское» в Кимрском округе легковая машина съехала в кювет. Информацию передают в региональном Управлении Госавтоинспекции.

46-летний, ехавший на Renault Logan, не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Травмы получили автомобилист, а также пассажиры – 44-летняя женщина и восьмилетний мальчик.

Почему мужчина потерял управление транспортным средством – неизвестно.

