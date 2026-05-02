Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП в Тверской области.

В Тверской области, на 68-м километре дороги «Тверь – Рождествено – 1 мая – Ильинское» в Кимрском округе легковая машина съехала в кювет. Информацию передают в региональном Управлении Госавтоинспекции.

46-летний, ехавший на Renault Logan, не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Травмы получили автомобилист, а также пассажиры – 44-летняя женщина и восьмилетний мальчик.

Почему мужчина потерял управление транспортным средством – неизвестно.

