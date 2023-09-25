В Тверской области создали мурал в память о погибшем в ходе СВО летчике-асе Василии Клещенко

В Торжке на стене многоэтажки нарисовали мурал в память о погибшем в ходе СВО летчике-асе Василии Клещенко. Фото: ПТО

В Торжке на боковой стене одной из многоэтажек появился мурал (большое граффити-изображение) в память о Герое России, полковнике, летчике Василии Клещенко. Он погиб 15 апреля 2022 года при выполнении боевого задания в ходе СВО.

46-летний лётчик-ас был сбит, когда управлял вертолетом Ка-52. Василия Клещенко похоронили 8 августа на воинском мемориальном кладбище в Торжке. Летчик посмертно награжден Звездой Героя России. Ее вручили семье Василия Клещенко.

Имя погибшего присвоено средней школе № 5 в Торжке, где учится дочь летчика-аса.

В августе этого года на мемориальном кладбище Торжка открыт памятник Василию Клещенко.

Теперь в городе есть и мурал, на котором изображен погибший летчик, а рядом с ним - его старшая дочь Ульяна. Еще будучи школьницей она состояла в рядах местного местного юнармейского отряда, активно участвовала в спортивных и военно-патриотических мероприятиях. Официально и торжественно мурал памяти героя России открыт 23 сентября.

Как сообщает областное правительство, акция организована главным штабом «Юнармии» в рамках масштабного проекта Минобороны РФ «Дорога памяти».

«Вся жизнь этого замечательного Человека с большой буквы была ярким образцом самоотверженного служения Отечеству. Один из лучших летчиков-асов России, настоящий боевой офицер, Василий Петрович неоднократно в сложнейших ситуациях, рискуя собой, спасал жизни своих товарищей. Проявляя мужество и отвагу, верный сын России Василий Клещенко отстаивал безопасность и национальные интересы нашей страны. Уверен, что на примере таких выдающихся личностей, как Василий Петрович, вырастут новые поколения патриотов нашей страны, которые будут самоотверженно защищать, развивать и укреплять нашу Родину», - текст приветствия от имени губернатора Игоря Рудени, которое он направил участникам акции.

Напомним, что Василий Клещенко прошёл путь от лётчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Госцентра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ. Этот центр дислоцируется в Торжке.