Работа приложения "Транспорта Верхневолжья" в Твери полностью восстановлена

Неполадки с оплатой проезда через приложение устранены. Фото: Виктория ТУШКОВА

Работа мобильного приложения «Волга» в Тверской области полностью восстановлен. 22 сентября стали доступны все опции, в том числе, оплата проезда, сообщил "Транспорт Верхневолжья".

Напомним, Неполадки в системе оплаты проезда через приложение возникли 20 сентября. При попытке оплаты проезда "Волга" выдавала ошибку, при этом деньги списывались. Некоторые пассажиры, неоднократно пытаясь оплатить проезд, чтобы не быть оштрафованными, лишались по нескольку сотен рублей.

Как сообщили "КП"-Тверь" пассажиры сегодня, приложение действительно работает. Однако деньги пока не вернулись. "Транспорт Верхневолжья" на это сообщает, что возврат некорректно списанных денег осуществляется по заявлению от пассажира. Деньги поступят на счёт в течение суток с момента подачи заявления. Обращаться для возврата денег следует к техническим специалистам через форму обратной связи в приложении "Волга" или по электронной почте: zabota@tvercard.ru.