"Транспорт Верхневолжья" объяснил, с чем связаны неполадки в системе оплаты

Пока пассажирам рекомендуют оплачивать проезд картой через валидатор или наличными. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

20 сентября в Твери и районах области возникли неполадки в системе безналичной оплаты проезда в автобусах "Транспорта Верхневолжья".

Как сообщали пассажиры, при оплате через транспортное приложение у них списывались деньги, иногда неоднократно, но билет на проезд не оформлялся, и списание средств приложение не фиксировало. Кто-то, неоднократно пытаясь оплатить проезд или пополнить счёт, лишился таким образом нескольких сотен рублей. Другие пассажиры указали на то, что оплата вообще не проходила, и блютуз в автобусах не работал.

"Транспорт Верхневолжья" объяснил ситуацию техническими неполадками: "В связи с техническими неполадками на стороне нашего партнера - НКО Расчетные решения в настоящее время наблюдаются сбои в сервисе мобильного приложения связанные с пополнением кошелька, покупкой абонементов и оплатой QR-кодом и по геопозиции".

Оператор сообщил, что специалисты уже устраняют проблему и попросил пассажиров временно воздержаться от оплаты мобильным приложением, используя другие способы оплаты (банковской или транспортной картами через валидаторы и наличными у водителя).

Тем, у кого некорректно были списаны деньги за проезд, "Транспорт Верхневолжья" советует обратиться к техническим специалистам через форму обратной связи в приложении "Волга" или по электронной почте: zabota@tvercard.ru.