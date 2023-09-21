Часы с перекрёстка Радищева и Трёхсвятской в Твери перенесут на новое место

Часы поехали на временное хранение - отдохнуть. Фото: Администрация Твери

В Твери 21 сентября демонтировали городские часы, стоявшие на перекрёстке бульвара Радищева и улицы Трёхсвятской. В этот день там укладывали плитку - в рамках продолжающегося благоустройства главной пешеходной улицы города.

Как сообщили в администрации Твери, часы на некоторое время отправят на хранение. А после окончания работ по ремонту дорог и тротуаров, их установят опять, но на новом месте. Планируется перенести часы на 195 метров и поставить на левой стороне Тверского проспекта (в створе Тверского проспекта и бульвара Радищева). Ну а на пересечении Радищева и "Трёхи" появится большой бронзовый барельеф.

"Разместить этот знаковый объект (часы. - Ред.) на новом месте было решено после обсуждения с проектировщиками, - сообщила начальник отдела архитектуры и городской эстетики Кристина Никитина, - На месте пересечения улицы Трёхсвяткой с бульваром Радищева, рядом с часами, сразу планировалась установка большого бронзового барельефа «Лучи Твери». Это будет большая карта древнего города, сделанная на основе сохранившихся документов. Со временем стало ясно, что пространства для двух объектов на перекрестке недостаточно".

Сейчас под будущий барельеф готовят площадку, мощёную гранитной плиткой. Также укладка гранитной плитки проходит на участке Трёхсвятской от улицы Новоторжской до пересечения с бульваром Радищева.