Молодёжь из Тверской области может получить 1 млн рублей на реализацию проектов

Претендовать на грант могут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Молодых и активных людей Тверской области приглашают поучаствовать во втором сезоне Всероссийского конкурса молодежных проектов. Регистрацию на конкурс до 24 сентября ведёт Федеральное агентство по делам молодёжи. Победители получат грант в размере от 1 млн рублей.

"Конкурс проводится с целью вовлечения молодёжи в творческую деятельность и социальную практику, повышения гражданской активности молодого поколения, а также создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации молодёжи", - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Претендовать на грант могут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Свой проект можно представить на одну из 18 номинаций. Подробную информацию можно узнать через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России», там де подаётся заявка на грант. Средства гранта будет необходимо реализовать до 30 ноября 2024 года.