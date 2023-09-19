В Твери составлен фоторобот неизвестного, который на глазах у ребенка застрелил домашнего пса

Фоторобот убийцы пса Нафани. Графика: УМВД России по Тверской области

В УМВД по Тверской области со слов очевидцев трагедии составили фоторобот неизвестного, который застрелил собаку среди бела дня на пляже у Константиновского карьера под Тверью.

Это произошло 10 сентября. На пляже среди отдыхающих были хозяева погибшего пса по имени Нафаня.

Тогда из леса сначала выскочила собака неизвестного мужчины, она побежала в сторону дочки хозяев Нафаня, а тот бросился защищать девочку. Тут из леса вышел некто в комуфляже с ружьем. Он начал бить Нафаню прикладом, загнал в воду и застрелил на глазах хозяев, в том числе девочки, очень любившей пса. Затем убийца собаки ушел обратно в лес и скрылся.

На застрелившего Нафаню написано заявление в полицию. УМВД проводит проверку. Устанавливается личность убийцы собаки.

По описанию ему 40-45 лет, он среднего роста с темными волосами, спортивного плотного телосложения.

Всех, кто обладает какой-то значимой информацией об этом случае, просят сообщить по телефону: 8-999-160-51-49.