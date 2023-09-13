В Твери на карьерах мужчина застрелил собаку на глазах у хозяев

Пёс был любимцем семьи. Фото: VK/ “Инициативная группа по защите животных»

На карьерах в Константиновке под Тверью 10 сентября неизвестный мужчина застрелил из ружья собаку на глазах у хозяев и многочисленных отдыхающих. Об этом сообщает «Инициативная группы по защите животных».

С просьбой разыскать нападавшего к пользователям соцсетей обратилась хозяйка собаки. Инцидент произошёл после того, как собака неизвестного мужчины, которая выскочила на многолюдный пляж, сцепилась с псом отдыхавшей семьи. В семье был маленький ребёнок, девочка, которую, по словам женщины, и пытался защитить погибший пёс.

Вот что написала женщина:

«Мужчина спросил, чья собака. Потом начал бить нашего пса прикладом. Далее последовал выстрел в воздух. Я стояла к нему и собакам почти впритык. Я просила не делать ничего. Умоляла! У него же было полностью безэмоциональное лицо.

Дальше он продолжил бить нашу собаку, загоняя ее в воду на глубину. Я продолжала его умолять не стрелять и не бить его. Дочка стояла за мной, спрятавшись. Мы вошли с собаками в воду, он пошел за нами и выстрелил в нашу собаку почти вплотную. Она сразу ушла на дно, я бросилась его вытаскивать. Сзади кричала дочка.

Все люди, которые были на пляже, кинулись к нам. Женщина с мужчиной нам помогли дотащить ребёнка до машины. Я кричала, звала на помощь, не могла вытащить собаку. Вода окрасилась в кровавое пятно. Ошметки плавали по дну. Отверстие входное не меньше 3 см. А неизвестный мужчина развернулся и молча ушел туда, от куда пришел. На месте нашли три патрона. То есть он шел с заряженным ружьем, незачехленным ружьем на плече».

В комментариях люди сочувствуют и замечают, что жертвами мужчины с ружьем могли стать и люди. В полиции о расправе над собакой знают, но пока стрелка так и не нашли.

«Заявление зарегистрировано. Опрошены заявитель и очевидцы произошедшего. Полицейскими приняты меры к установлению личности подозреваемого - прокомментировали в УМВД по Тверской области.