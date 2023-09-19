До конца сентября в Твери несколько раз будут перекрывать Театральную площадь

В Твери перекроют Театральную площадь. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери 21, 25 и 29 сентября на несколько часов перекроют для автомобильного движения и парковки Театральную площадь. Распоряжения об этом опубликовала администрация города.

21 сентября Театральная площадь будет перекрыта с полуночи до 21:00. 25-го - также.

29 сентября движение перекроют с полуночи до 13:00.

Напомним, что 21 сентября на Театральной площади пройдет красная дорожка фестиваля исторического кино «Киновече» (его программу смотрите по ссылке далее). 25 сентября в Тверском театре драмы, расположенном на той же площади состоится официальное закрытие кинофестиваля.