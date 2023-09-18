Фестиваль «КиноВече» в Твери 21-25 сентября 2023: полная программа, кто приедет, вход и билеты

Кинофестиваль пройдет в Тверской области впервые. Графика: логотип фестиваля; фото: администрация Твери

21-25 сентября 2023 года в Тверской области пройдет XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов «КиноВече». Мероприятие будет проходить в тверском регионе впервые, ранее фестиваль проводился в Великом Новгороде.

«Все возвращается на круги своя: с Твери начинали свой путь «Гардемарины» и в Тверь мы вернулись,» - сообщила причину релокации мероприятия журналистам Президент фестиваля Светлана Дружинина.

ПЛОЩАДКИ

Город Тверь:

- Тверской академический театр драмы

- ДК «Пролетарка»

- Кинотеатр «Звезда» Тверь

- парк «Россия - Моя история»

- Музей живописи В.М. Сидорова «На теплой земле»

- Тверское суворовское военное училище

- Дом народного творчества

Кинопоказы также пройдут в городах и районах Тверской области (Ржев, Завидово и Тургиново), а также:

1. Бежецк /к/т Юбилейный;

2. Калязин /к/т Горизонт;

3. Кимры /к/т Волга;

4. Торжок / Дом культуры;

5. Торопец /к/т Звезда.

Расписания сеансов фильмов эти районные площадки формируют самостоятельно.

ЗВЁЗДЫ ФЕСТИВАЛЯ

Светлана Дружинина - Президент кинофестиваля, Народная артистка РФ, кинорежиссер;

Анатолий Мукасей - Народный артист РФ, кинооператор;

Александр Звягинцев - Председатель Попечительского совета кинофестиваля, писатель, драматург;

Дмитрий Харатьян - Народный артист РФ;

Михаил Мамаев - актер театра и кино, телеведущий, военный корреспондент, работающий в зоне СВО;

Юрий Кара - Заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер, профессор, руководитель режиссерской мастерской ВГИК, председатель жюри кинофестиваля; Михаил Боярский - Народный артист РФ;

Лариса Лужина - Народная артистка РФ;

Нина Шацкая - Заслуженная артистка РФ;

Екатерина Гусева - Заслуженная артистка РФ;

Ольга Машная - Заслуженная артистка РФ;

Анастасия Макеева - актриса театра и кино;

Олег Масленников-Войтов - актёр театра и кино;

Екатерина Стриженова - актриса, тележурналист, телеведущая;

Александр Стриженов - актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

ВХОД /БИЛЕТЫ

Вход на все мероприятия фестиваля - БЕСПЛАТНЫЙ.

Вход на Открытие (21 сентября) /Закрытие (25 сентября) фестиваля в Тверском академическом театре драмы по предварительной записи.

Записаться на мероприятие можно по телефону (4822) 32-17-32 с 09.00 до 17.00 (запись по 19 сентября включительно).

Количество мест ограничено: 188 мест и на открытие, и закрытие мероприятия. Рассадка свободная.

Вход на все показы Кинотеатра «Звезда» (Тверь), включая конкурсные фильмы, будет только по пригласительным (бесплатным) билетам и по бесплатной регистрации на сайте фестиваля. Билеты можно будет заблаговременно получить в кассе Кинотеатра «Звезда» Тверь. Об их поступлении будет сообщено дополнительно.

ФИЛЬМЫ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ

1. «На солнце вдоль рядов кукурузы» (6+);

2. «Хронос» (12+);

3. «Русский крест» (12+);

4. «Портной из Бруклина» (12+);

5. «Легенда о самбо» (12+);

6. «Не хороните меня без Ивана» (12+);

7. «Ада» (12+);

8. «Туман» (18+).

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

21 СЕНТЯБРЯ

13.00 - Показ короткометражного фильма с участием Светланы Дружининой «СОБИРАЮЩИЙ ОБЛАКА» (12+). Экскурсия по музею. Площадка: Музей живописи В.М. Сидорова "На теплой земле"

14.00 - Специальный показ художественного фильма «НЮРНБЕРГ» (18+) Встреча с автором проекта Александром Звягинцевым. Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь, зал МОНРО

17.30- КРАСНАЯ ДОРОЖКА (12+)

19.00 - ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ (12+) Площадка: Тверской академический театр драмы

20.00 - Показ официального фильма открытия фестиваля «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+). Площадка: Тверской академический театр драмы

22 СЕНТЯБРЯ

10.00 - Показ документального фильма-расследования Александра Звягинцева из цикла «Без срока давности» «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (18+) Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь, зал ФЕЛЛИНИ

10.30 - Конкурсный показ художественного фильма «НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ» (6+) Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь, зал МОНРО

12.00- Кинопоказ и встреча с народным артистом РФ, кинооператором Анатолием Мукасеем. «ЧУЧЕЛО» (12+). Площадка: ДК "Пролетарка".

12.00 - «ИСТОРИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО. РЖЕВ». К 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Площадка: Ржевский мемориал

13.30 - Конкурсный показ художественного фильма «ХРОНОС» (12+). Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь, зал МОНРО

14.00 - Детский киносеанс «ТАЙНА ЦВЕТА» (6+). Куратор - киновед и реконструктор Николай Майоров. Площадка: Музей живописи В.М. Сидорова "На теплой земле"

14.00 - Спецпоказ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ХРОНИКЕ ТАСС» (12+) Площадка: Россия - Моя история | Тверь

16.00 - конкурсный показ художественного фильма «РУССКИЙ КРЕСТ» (12+) Площадка: Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь, зал МОНРО

17.00 - Спецпоказ «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+) Площадка: кинотеатр «Октябрь» / Ржев

23 СЕНТЯБРЯ

10.00 - Показ документального фильма-расследования Александра Звягинцева из цикла «Без срока давности» «СОЖЖЕННЫЕ ЗАЖИВО» (18+) Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь, зал ФЕЛЛИНИ

10.30 - Конкурсный показ художественного фильма «ПОРТНОЙ ИЗ БРУКЛИНА» (12+) Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь, зал МОНРО

12.30 - Кинопоказ «ЧУЧЕЛО» (12+). Фильм представят Лауреат Государственной премии СССР, народный артист РФ, кинооператор Анатолий Мукасей и президент кинофестиваля народная артистка РФ, кавалер Орденов Почета и Дружбы Светлана Дружинина при поддержке Киноконцерна Мосфильм. Площадка: Тургиново. Культурно-досуговый центр.

13.00 - Показ документального фильма-расследования Александра Звягинцева из цикла «Без срока давности» «И КАМНИ ПЛАВИЛИСЬ, КАК ВОСК...» (18+) Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь, зал ФЕЛЛИНИ

13.00 - Пушкиниана. Специальный показ «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+) Встреча с заслуженной артисткой РСФСР, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, режиссером фильма Натальей Бондарчук. Площадка: ДК "Пролетарка". Большой концертный зал.

13.30 - Конкурсный показ художественного фильма «ЛЕГЕНДА О САМБО» (12+) Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь, зал МОНРО

14.00 - Детский киносеанс «ТАЙНА ЦВЕТА» (Ленфильм) (12+). Куратор - киновед и реконструктор Николай Майоров. Площадка: Музей живописи В.М. Сидорова "На теплой земле"

14.00 - «КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ» (12+). Архивные кадры представляют специалисты Российского государственного архива кинофотодокументов. Площадка: Россия - Моя история | Тверь

15.00 - Пушкиниана. Музыкальный киносеанс в сопровождении тапера Сергея Аксёнова. Площадка: Гостиница Пожарских (Торжок).

15.00 - «СОБИРАЮЩИЙ ОБЛАКА» (12+) Площадка: Храмовый комплекс (Завидово).

17.00 - «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» (6+) Встреча с актерами и телеведущими Екатериной и Александром Стриженовыми. К 555-летию путешествия Афанасия Никитина и 65-летию фильма. При поддержке Госфильмофонда и Киноконцерна «Мосфильм». Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь, зал МОНРО

24 сентября

10.00 - Показ документального фильма Александра Звягинцева «Новые регионы. Надежда на справедливость» (18+) Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь зал ФЕЛЛИНИ

10.30 - Конкурсный показ художественного фильма «НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА» (12+) Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь зал МОНРО

10.30 - Спецпоказ документального фильма «СЕЛИГЕРЬЕ» (12+) Площадка: Храмовый комплекс Завидово

12.00 - Кинопоказ и встреча с создателями фильма «РОЗЫГРЫШ» (16+). Площадка: Тверское суворовское военное училище

13.00 - Показ документального фильма Александра Звягинцева из цикла «Без срока давности» «Невидимый фронт» (18+). Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь зал ФЕЛЛИНИ

13.30 - Конкурсный показ художественного фильма «АДА» (12+) Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь зал МОНРО

14.00 - Детский киносеанс «ТАЙНА ЦВЕТА»(Мосфильм) (6+). Куратор - киновед и реконструктор Николай Майоров. Площадка: Музей живописи В.М. Сидорова "На теплой земле"

14.00 - Фронтовой киноклуб и фотовыставка «ПОРТРЕТЫ ДОНБАССА» (16+) Площадка: Россия - Моя история | Тверь

16.00 - ПУШКИНИАНА. Специальный показ «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+) и встреча с Натальей Бондарчук. Площадка: Дом культуры/ Торжок

16.30 - Конкурсный показ художественного фильма «ТУМАН» (18+) Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь зал МОНРО

19.30 - Специальный показ фильма председателя жюри Юрия Кара «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (18+) Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь зал МОНРО

25 сентября

11.00 - Детский киносеанс «ТАЙНА ЦВЕТА» (6+). 60 минут. Спецпоказ. Куратор - режиссер, киновед, реставратор советских анимационных фильмов Николай Майоров. Площадка: ДК "Пролетарка"

11.00 - Александр Звягинцев. Встреча со зрителями и автограф-сессия. Площадка: Россия - Моя история | Тверь

13.00 - Юрий Кара. Мастер-класс. Площадка: Тверской областной Дом народного творчества (пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.3)

14.00 - Спецпоказ документального фильма «СЕЛИГЕРЬЕ» (12+) и встреча со съемочной группой. Площадка: Кинотеатр «Звезда» Тверь зал МОНРО

18.00- КРАСНАЯ ДОРОЖКА. СБОР ГОСТЕЙ (12+)

19.00 - ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ (12+) Площадка: Тверской академический театр драмы

20.00 - Показ официального фильма закрытия фестиваля "ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР" (12+). Площадка: Тверской академический театр драмы

Время показов фильмов и мероприятий фестиваля может измениться, самая последняя информация в официальной группе фестиваля.