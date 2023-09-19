Ночью в Тверской области вновь наблюдали мощное полярное сияние

Небо озарили разноцветные всполохи. Фото: Владимир ПОРТУАРОВ

Ночью 19 сентября жители Тверской области, которым не спится, вновь могли видеть полярное сияние. Небо озарили разноцветные всполохи потрясающей красоты - аврора была очень мощной.

Северное сияние - последствие вспышек на Солнце. В последние дни такое случается не впервые. Нынешняя магнитная буря, вызванная этой вспышкой на солнце, была весьма сильной.

Подобные явления могут негативно сказываться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во время магнитных бурь медики рекомендуют им более бережно относиться к своему здоровью и снизить нагрузки на организм.

Фото северного сияния, запечатлённые фотографом в Тверской области:

Эффектно! Фото: Владимир ПОРТУАРОВ