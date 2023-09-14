Удивительное по красоте полярное сияние в Тверской области вызвала вспышка на Солнце

Это не первая небесная аврора в этом году, но привыкнуть к такой красоте невозможно! Фото: Владимир Портуаров

В ночь на 13 сентября небо над Тверской областью вновь озарилось полярным сиянием. Это не первое пазори (так в старину на Руси называли северное сияние) в тверском небе, но привыкнуть к такой красоте, наверное, невозможно: дух захватывает.

Фотографии неба, объятого жёлто-фиолетово-малиновым пламенем, прислал в редакцию «КП»-Тверь» житель посёлка Редкино Владимир Портуаров. Аврору в небе он наблюдал вместе со своим сыном, начинающим исследователем природы.

Впечатляющие снимки сделаны в Тверской области в ночь на 13 сентября 2023 года. Фото: Владимир Портуаров

- Прогноз на то, что мы увидим северное сияние, был более чем позитивный. Солнечный ветер достиг нашей 56-й широты в ночь на 13 сентября, - рассказывает Владимир Портуаров. - Мы с моим помощником - сыном Кириллом - поехали поснимать природу и буйство ночных красок. Сын учится в шестом классе, дополнительно занимается спортом и английским. Но иногда удается его вырвать поздно вечером на природу, посмотреть ночное небо, Луну. В этот раз он не только наблюдал, но и помогал носить штатив для фотоаппарата!

"Освещая путь сыну". Фото: Владимир Портуаров.

Фотографы-натуралисты запечатлели полярное сияние в Городне и в поле рядом с деревней Коромыслово (Конаковский район). И сами сфотографировались на фоне сияющего неба.

Но прекрасную картину полярного сияния в небе над Тверской областью смогли наблюдать не все. Кто-то в эти сутки был мучим головной болью. И в этом нет ничего удивительного: небесную аврору вызвала геомагнитная буря, ставшая следствием вспышки на Солнце.

- Математические модели, которые рассматривают изменения космической погоды, сегодня показывают высокую вероятность нестабильной геомагнитной обстановки. На Солнце формируются крупные активные области. И не просто крупные, но со сложной структурой - именно такие пятна и рождают вспышки. Вероятность вспышечной активности сегодня весьма высока: порядка 80%, - объяснила нам природу явления доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Данная геомагнитная буря была первой за неделю и второй за сентябрь. Кстати, она была не очень сильной, уровня G1(максимальный уровень геомагнитных бурь -G5. - Ред.). Буря вызвала полярное сияние, пик которого пришёлся на территорию нашей страны. Его максимум был на 70-60-х градусах широты,то есть совсем рядышком с нами.

Подобные возмущения от Солнца доходят до Земли обычно в течение двух-трех дней, отмечает профессор. Поэтому небольшой шанс увидеть огненные всполохи в небе у жителей страны ещё есть. И на север ехать не надо - красота!

НА ЗАМЕТКУ

Вот несколько интересных фактов о полярном сиянии.

Первое упоминание северного сияния датируется 567 годом до нашей эры. Один из придворных учёных Навуходоносора II (царь древнего Вавилона в период Нововавилонской империи) оставил записи, увидев небесное явление, весьма его поразившее. А первое научное описание полярного сияния сделал Галилео Галилей.

Финны называют северное сияние «лисьими хвостами», в древности они считали, что авроры возникают из-за лисиц, поднимающих в небо снег своими хвостами. А на Руси говорили, что полярное сияние сотворил Дед Мороз для украшения неба.

Цвет северного сияния зависит от того, какой газ вступает в реакцию с солнечными частицами и на какой высоте. Кислород светится красным на высоте более 200 километров. Зелёным - ниже, на высоте около 100 километров. А фиолетовый и синий цвета мы видим благодаря азоту.

Солнечная активность имеет определённую цикличность. Самый изученный цикл длится 11 лет. В 2013 году учёные фиксировали необычайную активность светила. Значит, есть вероятность, что в 2024 году мы вновь будем удивляться многочисленным небесным аврорам.