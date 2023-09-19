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НовостиЭкономика19 сентября 2023 15:38

В Тверской области жители софинансировали установку 10 детских площадок

Площадки установлены в Тверской области в рамках программы ППМИ
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Эта площадка установлена во дворе в Твери.

Эта площадка установлена во дворе в Твери.

Фото: ПТО

В Тверской области уже много лет работает программа Поддержки местных инициатив (ППМИ). Жители очень часто готовы софинансировать, а программа реализуется совместными денежными усилиями граждан и областной казны, конкретные проекты у своего дома - благоустройство двора, детскую площадку.

За последний год в рамках этой программы установлено 10 новых игровых комплексов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Новые площадки появились на территории деревни Старые горки Зубцовского округа и в Твери во дворе по улице 1-ая Трусова.