В Тверском ТЮЗе покажут премьера спектакля «Вождь краснокожих»

Тверь ожидает еще одна театральная премьера. Фото: Александр ЖМУЛИН

Тверской театр юного зрителя приглашает на первую премьеру своего 91-го сезона. 22 сентября в 11:00 в театре представят спектакль режиссера Натальи Пахомовой “Вождь краснокожих” (6+) по произведению О.Генри.

Это история о самом несносном в мире маленьком хулигане Джонни, который попадает в руки мошенников, планирующих получить за него выкуп...

ТЮЗ обещает зрителю смешной, музыкальный, яркий спектакль-приключение. Он придется по вкусу и детям, и взрослым.

Наталья Пахомова - режиссер Московского театра кукол, лауреат Российской национальной театральной премии “Золотая Маска”, работала с Тверским ТЮЗом в 2020 году над спектаклем “Сказки Йозефа Чапека про песика и кошечку”.