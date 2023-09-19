Жителям Редкино Тверской области пообещали дать горячую воду 20 сентября

Жители посёлка Редкино отключены от горячей воды уже почти три недели. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Жители посёлка Редкино Конаковского района Тверской области вот уже почти три недели находятся без горячей воды. Поселковую котельную отключили 1 сентября. Причиной местные чиновники называли трудности, сложившиеся при реорганизации обслуживающей котельную организации (ОАО "ЖКХ Редкино") в новый МУП "ЖЭК Редкино". В частности, обслуживать котельную стало некому - часть работников в новый МУП не перешла.

Как стало известно 19 сентября, горячую воду жителям собираются дать 20 сентября. По уточнённой информации от местной администрации, горячее водоснабжение в посёлке отсутствовало в связи с работами по ремонту котла в котельной. Сейчас ремонт завершён, начато заполнение теплотрассы.

Планируется, что в 20 сентября в 10 утра начнётся процесс запуска котла, и горячая вода начнёт поступать в дома жителей до конца этого дня. Региональное Министерство ЖКХ держит ситуацию на контроле, в том числе, решение кадрового вопроса.