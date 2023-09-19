Жители Тверской области смогут проверить свою цифровую грамотность

Проверить свою цифровую грамотность сможет каждый. Фото: афиша мероприятия

С 29 сентября по 15 октября в Тверской области, равно как и по всей стране, пройдет Всероссийская акция «Цифровой Диктант» на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф. «Цифровой Диктант» - это ежегодная акция, признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности.

В этом году организаторы представляют уникальный формат акции: можно пройти не только традиционное для Цифрового Диктанта онлайн-тестирование на сайте акции ЦифровойДиктант.рф, но и посетить региональные офлайн-площадки, оборудованные всем необходимым для проверки знаний.

Диктант состоит из тестирований, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Итоги тестирование можно будет узнать уже 16 октября на платформе диктанта.