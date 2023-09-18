В Твери оборудовали места для сбора отработанных автошин

Одно из мест для сбора старых автошин в Твери. Фото: ПТО

Тверской региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ТСАХ» запустил проект по оборудованию мест для сбора отработанных отработанных автомобильных шин. Спецсетки для этого уже установлены Твери.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, места для сбора автошин установлены по следующим адресам: в Московском районе - ул. Резинстроя, д. 9, к.3 и Зеленый проезд, д. 45, к. 10; в Заволжском районе - на улицах Паши Савельевой (пересечение с улицей Фрунзе) и Хрустальная (напротив дома 43а); в Центральном районе - на улице Головинский вал.

В ближайшее время подобные сетки запланировано установить также в Пролетарском районе и в поселке Химинститут.

Собранные в таких местах шины будут направляться на утилизацию.

В Тверской области по нацпроекту «Экология» в девяти муниципалитетах установлено более 3000 синих контейнеров для раздельного сбора мусора. А в Калининском и Ржевском округах функционируют сортировочные линии ТКО.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает губернатор Игорь Руденя.