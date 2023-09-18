Актрису Надежду Ицкович, пропавшую в Твери, нашли живой полицейские

Актриса дома, её жизни ничего не угрожает. Фото: тверской Театр кукол.

В Твери, спустя три дня с момента исчезновения, нашлась актриса Театра Кукол Надежда Ицкович. Надежду Анатольевну разыскала полиция.

"Сотрудниками полиции установлено местонахождение Надежды Ицкович. В настоящее время женщина опрашивается полицейскими, выясняются все обстоятельства", - кратко сообщила пресс-служба областного Управления МВД.

Актриса пропала при загадочных обстоятельствах. 15 сентября она вышла из дома и села в некую белую машину, которая увезла её в неизвестном направлении. Как сообщали коллеги Надежды Ицкович, накануне ей звонили телефонные мошенники.

В Театре кукол косвенно подтверждают, что исчезновение актрисы связано именно с этим: "Уже не секрет, что Надежда Анатольевна доверилась людям, которых нельзя назвать этим словом. Это зло, это мошенники, это нелюди! Сейчас мы повторяем: Надежда Анатольевна в безопасности. Надеемся, что очень скоро она будет со своими близкими, родными людьми и, конечно, будет с нами. В театре."