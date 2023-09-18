В Твери пропала Надежда Ицкович. Фото: ВПСО Сова

В Твери пропала актриса театра кукол Надежда Ицкович. Она ушла из дома на улице Склизкова 15 сентября в 9 утра. И с тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Подробности исчезновения актрисы рассказали в Театре кукол.

"Накануне в её адрес поступали сообщения и звонки от телефонных мошенников, и известно, что Надежда Анатольевна обращалась в Сбербанк. Но утром 15 сентября за ней приехал автомобиль - белый Havall и увез её в неизвестном направлении", - сообщается на страничке театра.

Известно, что Надежда Ицкович была одета в чёрную жилетку и, возможно, красную кофту, синие джинсы и светлые туфли без каблука. При себе имела коричневую сумку, телефон. Приметы пропавшей: рост 168 см, плотного телосложения, волосы с большим количеством седины, до плеч, глаза серо-зелёные.

О поиске актрисы сообщает Тверской волонтёрский поисково-спасательный отряд "Сова". Если вам что-то известно о пропавшей, сообщите по телефонам: 8-904-014-12-34, 8-910-646-34-34 или 112.

Помощь в поиске Надежды Ицкович и распространении ориентировок можно также предложить в сообщениях на VK-страничке Театра кукол.