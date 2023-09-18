Футбольный клуб «Тверь» одержал третью победу подряд с новым тренером

Эмоции в раздевалке после победы. Фото: ФК «Тверь»

ФК «Тверь» с новым главным тренером Максимом Мишаткиным одержала третью победу подряд и первую - дома. 17 сентября на стадионе «Юность» со счетом 2:0 обыгран «Электрон» из Великого Новгорода.

По голу в каждом из таймов забили полузащитник, воспитанник Академии московского «Спартака» Борис Цыганков и защитник, воспитанник петербургского «Зенита» Павел Коркин.

Напомним, что Максим Мишаткин был назначен на пост главного тренера ФК «Тверь» после того, как команду после череды проигрышей покинул Михаил Пилипко.

Максиму Мишаткину - 49 лет, он известен, как один из лучших тренеров в молодежном футболе России. Последние четыре сезона работал главным тренером молодежной команды московского «Локомотива», с которой дважды становился бронзовым призером Первенства России, выступал в Юношеской лиге УЕФА.

Максим Мишаткин. Фото: ФК «Тверь»

В начале победного для нашей команды матча 17 сентября свершилось в каком-то роде символического событие - первый удар по мячу предоставили нанести Александру Трусову – легенде и лучшему бомбардиру тверского футбола в истории. В этом году Александру Ивановичу исполнилось 70 лет.

Александр Трусов провел 13 сезонов в команде «Волга», долгое время представлявшей столицу Верхневолжья в профессиональном футболе. На счету Александра Ивановича за нее - 384 официальных матча и 104 гола. Он единственный на сегодняшний день футболист, забивший за Тверь более 100 мячей на национальном уровне!