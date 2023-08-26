Из ФК "Тверь" в преддверие домашнего матча ушел в отставку главный тренер

Михаил Пилипко не смог добиться с нашей командой хороших результатов и ушел в отставку после череды поражений. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»

Михаил Пилипко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Тверь». Он тренировал нашу команду с июля 2022 года.

В первом сезоне с Михаилом Пилипко и своем вообще третьем сезоне «Тверь» заняла в своей группе ФНЛ-2 шестое место из десяти. В первом сезоне под началом Вадима Гаранина, напомним, команда выиграла бронзу, а во втором при Евгении Калешине - серебро.

Этот сезон «Тверь», которую собирались, но так и не переименовали в «Волгу», начала из рук вон плохо. После пяти туров во Второй Лиги «Дивизион Б» наша команда набрала лишь одно очко, проиграв четыре матча и один сыграв вничью. Пока клуб на 16 месте из 18-ти.

Последней каплей для Михаила Пилипко стал вылет из кубка страны, после поражения от «Луки-Энергия». Уходя в отставку он взял на себя ответственность за плохие результаты.

«Мысли об отставке появились еще после поражение в Кирове, но надеялся переломить ситуацию в кубковом матче. Команда проиграла и вновь без голов в ворота соперника. Одно вытекает из другого – не забивая, победить невозможно. За результат спрашивают с тренера, он несет эту ответственность перед болельщиками и перед клубом. После поражения в кубковой игре я принял решение покинуть пост главного тренера. Очень надеюсь, что мое решение послужит встряской для коллектива, для футболистов, которые в полной мере осознают и свою ответственность перед клубом, за который выступают, и болельщиками Твери», - прокомментировал свое решение Михаил Пилипко.

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Тверь» назначен Владислав Тернавский, который до этого был ассистентом Михаила Пилипко.

Владислав Тернавский занимается тренерской работой с 2004 года, но больше достижений у него как у футболиста. Он был защитником, в 1994-1996 годах даже играл за сборную России, ездил на Чемпионат мира в 1994-м. В том же году в составе московского Спартака стал чемпионом страны.

Следующую игру ФК «Тверь» проведет дома на стадионе «Юность» уже 27 августа против московской «Родины-М». Приходите поддержать нашу команду, ей сейчас это вдвойне надо. Начало - в 14:00.