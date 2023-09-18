Совет Золотой книги Твери собирает ходатайства о внесении новых имён в фолиант

Совет золотой книги и рукописный фолиант. Фото: ТГД

Совет Золотой книги Твери при Общественной палате города начал принимать ходатайства о внесении кандидатур в Золотую книгу. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

Торжественная церемония создания памятной записи о людях, внесших значительный личный вклад в развитие Твери, проходит ежегодно и приурочена ко Дню народного единства 4 ноября.

Золотая книга Твери — продолжение проекта по возрождению Золотой книги Российской империи. С 2011 года в Тверскую книгу вносят имена людей, сделавших многие для развития и процветания тверского края. Решение, чье имя будет занесено в Золотую книгу, принимают депутаты Тверской городской Думы. Однако предварительно кандидатуры обсуждают на Совете Золотой книги, куда входят представители общественности.

Здесь уже есть имена князя Михаила Тверского, литератора и поэта Александра Гевелинга, писателя Бориса Полевого и других выдающихся деятелей Верхневолжья разных веков - всего 29 памятных записей. Все записи вносятся в книгу в рукописном формате.