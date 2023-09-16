Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с жильем для сироты из Твери

Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства Фото: СУ СК РФ по Тверской области

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратилась девушка-сирота из Твери.

Заявительница сообщила, что с сентябре 2018 года была включена в список лиц, подлежащих обеспечению жильем, но квартиру до сих пор не получила.

В СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело. Процесс находится на завершающей стадии. Обратившаяся сирота признана потерпевшей.

Александр Бастрыкин потребовал доклада о ситуации от руководителя СУ СК России по Тверской области Альберта Кизимова. Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.