Преподаватель Тверского госуниверситета Марина Цуркан защитила докторскую диссертацию Фото: Марина Цуркан

15 сентября 2023 года ученая степень "Доктор экономических наук" присвоена диссертационным советом СПбГУ преподавателю Тверского гоударственного университета, Марине Цуркан. Об этом доктор экономических наук рассказала на своей странице в соцсети.

"Большое спасибо моему научному консультанту Татьяне Стариковой за безмерную помощь, коллегам кафедры государственного управления ТвГУ, ИнЭУ ТвГУ. Институту экономики и управления за поддержку. Моей семье за понимание и участие" - написала в посте Марина Цуркан.

Марина Валериевна Цуркан в 2006 году окончила с отличием факультет управления и социологии Тверского государственного университета. В сентябре того же года на указанном факультете начала свою трудовую и педагогическую деятельность.

В начале 2015 года защитила кандидатскую диссертацию в диссертационном совете, созданном на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Направление деятельности - проблемы региональной экономики, в частности социально-экономическое развитие Тверской области.

Редакция "КП"-Тверь" поздравляет Марину Цуркан с получением ученой степени.