В Тверской области 648 человек получили дополнительное образование

Жители Тверской области могут пройти дополнительное образование Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области продолжает действовать федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография», в рамках которого жители получают дополнительное образование.

Обучение проходит в центрах федеральных операторов: Томского государственного университета, РАНХиГС и Института развития профессионального образования (ИПРО).

С начала года обучающие программы освоили 648 человек, из них 420 - молодые мамы.

Получить дополнительные компетенции могут также граждане старше 50 лет, молодежь в возрасте до 35 лет, безработные граждане, работники, находящиеся под риском увольнения, граждане Украины и лица без гражданства, которые получили статус беженца, участники боевых действий и члены семей участников СВО.

Подать заявку на обучение можно самостоятельно на портале «Работа России».