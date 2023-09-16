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НовостиОбщество16 сентября 2023 8:36

В Тверской области 648 человек получили дополнительное образование

Жители Тверской области могут пройти дополнительное обучение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители Тверской области могут пройти дополнительное образование

Жители Тверской области могут пройти дополнительное образование

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области продолжает действовать федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография», в рамках которого жители получают дополнительное образование.

Обучение проходит в центрах федеральных операторов: Томского государственного университета, РАНХиГС и Института развития профессионального образования (ИПРО).

С начала года обучающие программы освоили 648 человек, из них 420 - молодые мамы.

Получить дополнительные компетенции могут также граждане старше 50 лет, молодежь в возрасте до 35 лет, безработные граждане, работники, находящиеся под риском увольнения, граждане Украины и лица без гражданства, которые получили статус беженца, участники боевых действий и члены семей участников СВО.

Подать заявку на обучение можно самостоятельно на портале «Работа России».