Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 15:15

За две недели в Тверской области от гриппа привились более 50 тысяч человек

В Тверской области вакцинировать от гриппа планируется около 720 тысяч жителей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Завершится осенняя вакцинальная кампания в 1 декабря.

Завершится осенняя вакцинальная кампания в 1 декабря.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сезонная прививочная кампания в Тверской области идёт уже две недели.

- За это время прививки от гриппа получили более 50 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч детей, - сообщил "КП"-Тверь" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Раздорский. - Всего вакцинировать от гриппа планируется чуть менее 720 тысяч жителей.

В регион завезли первую партию вакцин. Это отечественные препараты "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри". Ожидается ещё две партии. Завершится осенняя вакцинальная кампания в 1 декабря.

Подробнее о том, какие штаммы вирусов гриппа и ковида придут к нам в этом году, читайте на нашем сайте.