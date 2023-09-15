За две недели в Тверской области от гриппа привились более 50 тысяч человек

Завершится осенняя вакцинальная кампания в 1 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сезонная прививочная кампания в Тверской области идёт уже две недели.

- За это время прививки от гриппа получили более 50 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч детей, - сообщил "КП"-Тверь" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Раздорский. - Всего вакцинировать от гриппа планируется чуть менее 720 тысяч жителей.

В регион завезли первую партию вакцин. Это отечественные препараты "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри". Ожидается ещё две партии. Завершится осенняя вакцинальная кампания в 1 декабря.

Подробнее о том, какие штаммы вирусов гриппа и ковида придут к нам в этом году, читайте на нашем сайте.