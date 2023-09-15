Жителей Тверской области привьют от гриппа, а массовой вакцинации против ковида не планируется

Подъём заболеваемости может начаться уже скоро. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В автобусах и магазинах порой уже раздаётся чих и кашель: пришла осень, а с нею и вирусы. Эпидемические пороги в Тверской области, по данным Роспотребнадзора, пока не превышены, но ОРВИ в регионе уже фиксируют нередко. Этой осенью медики традиционно ждут грипп. Да и коронавирус, хоть и стал менее агрессивным, тоже никуда не делся.

О том, чего нам ждать от нынешнего эпидсезона и как обезопасить себя от гриппа и коронавируса, «КП»-Тверь» поговорила с главным внештатным эпидемиологом Минздрава Тверской области Александром Раздорским.

Александр Раздорский. Фото: Виктория ТУШКОВА

КАКОЙ ГРИПП ЖДЁМ

- В этом году мы традиционно ждём гриппы А и В. Грипп А - двух разновидностей: Н1N1 и Н3N2. По информации Минздрава России, ожидается большее число заболевших гриппом штамма Н3N2, - говорит Александр Раздорский. - Это сезонный грипп, который приходит к нам ежегодно, но с небольшими изменениями генного состава. Поэтому вакцины, применяемые нами, обновляются ежегодно.

ЧЕМ ПРИВИВАЕМСЯ

Ежегодно от гриппа в регионе вакцинируется не менее 60% населения. Это позволяет обеспечить минимальный уровень заболеваемости. В преддверии нынешнего эпидсезона жители Тверской области могут привиться двумя вакцинами: «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

- Преимущественно это будет трёхвалентная вакцина «Совигрипп», которая защищает от гриппа А и гриппа В. Вакцина «Ультрикс Квадри» чаще используется для вакцинации детей и беременных женщин. Она четырёхвалентная и включает два штамма гриппа А и два штамма гриппа В. Эффективность у вакцин сопоставимая. Отличаются они только тем, что в «Ультрикс Квадри» добавлен ещё один штамм гриппа В, - объяснил врач.

УСПЕТЬ ПРИВИТЬСЯ

Прививочную кампанию планируется завершить до 1 декабря. Первая партия вакцин в Тверскую область уже поступила. Это более 240 тысяч доз. Можно записываться на прививку в своей поликлинике.

- Вакцина доступна и бесплатна для граждан. Рекомендуем делать прививку уже сейчас, не откладывая, - советует Александр Раздорский. - Пока погода способствует тому, что заболеваемость не очень высокая. Но рост может пойти уже через неделю-две.

Вторую партию ожидают в конце сентября - начале октября. Ещё немногим позже придёт третья партия вакцин. Всего в Тверской области планируется привить от гриппа чуть менее 720 тысяч жителей.

А КОРОНАВИРУС?

- Относительный рост заболеваемости коронавирусом уже регистрируется. Но это минимальная заболеваемость по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Этот рост по сути коррелирует с ростом заболеваемости ОРВИ, ведь начался эпидемический сезон. Штаммы, которые сейчас циркулируют, а это Эрис и Пирола, настораживают своей достаточно высокой контагиозностью (заразностью. - Ред.). Но болезнь протекает в сравнительно лёгкой форме и не требует госпитализации, - говорит Александр Раздорский.

Однако отметим: беречься всё-таки нужно. Штаммы, которые циркулируют сегодня, могут поражать верхние дыхательные пути и сердечно-сосудистую систему.

Но говорить о том, что ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля, сегодня нельзя, подчёркивает врач. Система здравоохранения вполне справляется с нагрузкой.

- Той системы вакцинопрофилактики коронавируса, которая существовала до апреля 2023 года, уже не будет. Массовая вакцинация от коронавируса не планируется. Если вакцинация будет проводиться, то только по эпидемическим показаниям строго для контингента групп риска. О сроках вакцинации и количестве вакцины, которая будет доступна, пока говорить преждевременно: все мероприятия находятся в работе. Надеемся, в конце сентября мы получим препарат, чтобы при необходимости вакцинировать людей из группы риска. Но в текущем сезоне в приоритете вакцинация от гриппа. Как показал анализ заболеваемости в южном полушарии, вирусы гриппа вызывают большее число случаев заболеваемости, чем коронавирус.

НА ЗАМЕТКУ

Симптоматика гриппа, который ожидается в этом году, ничем не отличается от классической. Это:

- острое начало болезни;

- высокая температура;

- высокая степень интоксикации;

- ломота костей, суставные боли.

Грипп, как и обычно, несёт высокие риски осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Так что, как и всегда, эту заразу лучше предотвратить. Берегите себя и будьте здоровы!