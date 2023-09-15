В Удомельском округе открыли доску памяти героя СВО офицера Вадима Цветкова

В Удомельском округе на фасаде Сиговской школы открыли доску памяти погибшего в СВО лейтенанта Вадима Цветкова Фото: администрация Удомельского городского округа

В Удомельском городском округе на фасаде Сиговской средней школы открыли доску памяти погибшего в СВО лейтенанта Вадима Цветкова. Памятный митинг состоялся 14 сентября.

Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащего пришли глава администрации округа Рем Рихтер, родные героя, жители деревни Касково, сослуживцы, ученики и работники общеобразовательного учреждения.

В память о погибшем к мемориальной табличке участники митинга возложили цветы.

Вадим Андреевич Цветков родился 4 августа 1997 года в Удомле. Учился в Сиговской средней школе. В 2015 году был призван в армию, затем окончил Михайловскую военно-артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. С 15 июня 2021 служил по контракту на должности командира взвода-старшего офицера на батарее самоходно-артиллерийского взвода самоходно-артиллерийской батареи (усиление воздушно-десантного батальона) самоходно-артиллерийского дивизиона. Погиб 14 января 2023 года.

Герой награждён посмертно орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени".