В ходе СВО погиб уроженец Тверской области, лейтенант Вадим Цветков

Лейтенант Вадим Цветков погиб 14 января 2023 года в ходе СВО Фото: администрация Удомельского городского округа

В ходе СВО 14 января 2023 года погиб уроженец Тверской области, лейтенант Вадим Цветков. Об утрате сообщает администрация Удомельского городского округа.

Вадим Андреевич родился 4 августа 1997 года в Удомле. Учился в Сиговской средней школе. Увлекался лыжным спортом и был большим поклонником биатлона. После окончания школы в 2015 году был призван в армию. В 2017 году поступил в Михайловскую военно-артиллерийскую академию в городе Санкт-Петербург. Окончил ее в 2021 году по специальности инженер электромеханик. С 15 июня 2021 служил по контракту на должности командира взвода-старшего офицера на батарее самоходно-артиллерийского взвода самоходно-артиллерийской батареи (усиление воздушно-десантного батальона) самоходно-артиллерийского дивизиона.

Администрация и депутаты Удомельского округа выражают соболезнования родным и близким погибшего.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.