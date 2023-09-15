В Твери открыты площадки для желающих сдать нормативы ГТО Фото: администрация Твери

В Твери Центром тестирования ГТО на базе школы №48 была организована работа мобильной площадки по сдаче нормативов для школьников 6-17 лет (I-VI ступень). В спортивном мероприятии приняли участие 100 учащихся.

Школьники попробовали свои силы в выполнении упражнений и нормативов ГТО в соответствии со своей возрастной ступенью.

В программу мероприятия также включены спортивно-развлекательные игры.

В период с сентября по ноябрь 2023 года площадки ГТО будут работать на других территориях. Подробный график представлен в официальной группе ГТО Тверь. Справки по телефону: (4822) 78-98-68.