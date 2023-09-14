Тверьстат: средний возраст населения Тверской области - 43 года

Рассказываем о возрастной статистике региона.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В Тверской области в в трудоспособном возрасте находится чуть более половины населения, а именно 55%. Таковы данные Тверьстата.
При этом мужчин трудоспособного возраста у нас больше чем женщин - 350 тыс. человек, против 316 тыс. человек соответственно. Это объясняется тем, что сам трудоспособный возраст у мужчин выше. По состоянию на 1 января 2023 года он составлял 61 год для мужчин и 56 лет для женщин.
Статистическое ведомство приводит ещё несколько интересных цифр:
- около 17% населения Тверской области – дети и подростки до 16 лет;
- доля людей старше трудоспособного возраста составляет 28%;
- средний возраст населения Тверской области - 43 года.