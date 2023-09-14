Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 15:42

Тверьстат: средний возраст населения Тверской области - 43 года

В трудоспособном возрасте в Тверской области находится чуть более половины населения
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Рассказываем о возрастной статистике региона.

Рассказываем о возрастной статистике региона.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области в в трудоспособном возрасте находится чуть более половины населения, а именно 55%. Таковы данные Тверьстата.

При этом мужчин трудоспособного возраста у нас больше чем женщин - 350 тыс. человек, против 316 тыс. человек соответственно. Это объясняется тем, что сам трудоспособный возраст у мужчин выше. По состоянию на 1 января 2023 года он составлял 61 год для мужчин и 56 лет для женщин.

Статистическое ведомство приводит ещё несколько интересных цифр:

- около 17% населения Тверской области – дети и подростки до 16 лет;

- доля людей старше трудоспособного возраста составляет 28%;

- средний возраст населения Тверской области - 43 года.