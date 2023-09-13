Двух мальчиков и девочку госпитализировали после ДТП с питбайками в Конаково

Трое подростков на питбайках пострадали в ДТП Фото: прокуратура Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту ДТП с участием трех подростков.

Предварительно установлено, что авария произошла вечером, 13 сентября, на автодороге между Мыслятино и Поповское в Конаковском районе. 14-летний несовершеннолетний на питбайке при обгоне столкнулся с другим питбайком, на котором находились двое его сверстников.

В результате аварии два мальчика и девочка госпитализированы с травмами.

На место выезжали прокурор и следователь СК. Устанавливаются очевидцы и обстоятельства происшествия.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратурой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.