Губернатор: Выборы в Тверской области прошли без серьёзных нарушений

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главами муниципальных образований Тверской области, где прошли выборы депутатов органов местного самоуправления. Фото: ПТО

13 сентября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главами муниципальных образований Тверской области, где прошли выборы депутатов органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выборы проходили в минувшие выходные, 9 и 10 сентября, в Твери, Кашинском, Конаковском, Бежецком, Калязинском, Нелидовском, Торопецком, Фировском и Кувшиновском округах, Торжокском районе.

В регионе было 17 избирательных кампаний муниципального уровня, было замещено 212 депутатских мандатов.

«Благодаря слаженной работе членов избирательных комиссий, наблюдателей, волонтёров, представителей общественности, силовых ведомств и органов власти голосование в Тверской области прошло без серьёзных нарушений, с обеспечением высокого уровня организации и безопасности», – сказал губернатор.

Следующие выборы в Тверской области пройдут 15 октября текущего года – предстоит избрать депутатов представительных органов Калининского и Бологовского округов.