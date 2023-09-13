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НовостиОбщество13 сентября 2023 15:31

По цене на бензин марки АИ-98 Тверская область на четвёртом месте в ЦФО

Средние цены на бензин в Тверской области самые низкие в федеральном округе
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Средняя цена за литр 98-го бензина в августе составила 67,72 рубля.

Средняя цена за литр 98-го бензина в августе составила 67,72 рубля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О ценах на рынке автомобильного топлива в Тверской области в августе 2023 года рассказали в Тверьстате. Среди регионов Центрального федерального округа, цены на бензин (в среднем) в Тверской области в августе были самыми низкими, сообщает ведомство.

Средняя цена бензина в Твери - 52,52 руб. за литр. Максимальные цены зафиксированы в Воронежской области – 55,99 рублей за литр.

По ценам на бензин марок АИ-92 и АИ-95 Тверская область находилась на 16-м месте (среди 18-ти регионов ЦФО). А вот по ценам на АИ-98 – на 4-м месте. Средняя цена за литр бензина этой марки в августе составила у нас 67,72 рубля.

С начала года бензин в Тверской области в среднем подорожал на 5,48%. Самый дорогой 98-й бензин - на 7,97%.

Напомним, Антимонопольная служба Тверской области намерена провести мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов, чтобы выяснить не завышены ли в регионе цены на топливо.