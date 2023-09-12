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НовостиОбщество12 сентября 2023 6:17

УФАС проверит цены на бензин и дизельное топливо в Тверской области

Антимонопольная служба Тверской области проведет мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Антимонопольщики проверят ценообразование от закупки до реализации

Антимонопольщики проверят ценообразование от закупки до реализации

Фото: Иван ВИСЛОВ

УФАС по Тверской области по итогам штаба ФАС России дано поручение провести мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов.

Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз. Антимонопольщики проанализируют цепочку формирования ценообразования от закупки до реализации потребителю.

В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.