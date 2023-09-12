УФАС проверит цены на бензин и дизельное топливо в Тверской области

Антимонопольщики проверят ценообразование от закупки до реализации Фото: Иван ВИСЛОВ

УФАС по Тверской области по итогам штаба ФАС России дано поручение провести мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов.

Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз. Антимонопольщики проанализируют цепочку формирования ценообразования от закупки до реализации потребителю.

В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.