Мужчина забил соседа палкой в Тверской области

65-летний мужчина насмерть забил соседа палкой Фото: прокуратура Тверской области

13 сентября 2023 года суд, с учётом позиции Конаковской межрайонной прокуратуры, заключил под стражу 65-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, преступление было совершено 10 сентября. На улице Заречная в деревне Ручьи мужчина избил соседа деревянной палкой. Причиной конфликта давних приятелей стали оскорбления в адрес подозреваемого и его супруги.

В результате происшествия потерпевший скончался в больнице.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.