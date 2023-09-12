В Тверской области продолжается обновление территорий у районных больниц

В Тверской области отремонтированы территории Зубцовской ЦРБ и городской клинической больницы №1 в Твери Фото: ПТО

В Тверской области продолжается обновление проездов и пешеходных дорожек у объектов здравоохранения. Работа ведется в регионе по поручению губернатора Игоря Рудени с 2021 года.

В 2023 году ремонт велся на территориях Зубцовской ЦРБ и городской клинической больницы №1 Твери. Площадь ремонта составила около 14,6 тыс. кв.м, из них 0,7 тыс. кв.м - тротуары.

В Зубцове работы завершены. Изношенное дорожное покрытие отфрезеровали, заменили люки колодцев, положили новое асфальтобетонное покрытие, восстановили пешеходные дорожки. Территорию озеленили и благоустроили.

В Твери у больницы подрядчик ремонтирует тротуары и меняет люки колодцев.

В рамках программы за весь период отремонтированы территории Максатихинской, Вышневолоцкой, Пеновской, Кашинской, Калязинской, Калининской, Торжокской и Ржевской ЦРБ. В Твери в порядок приведены проезжая часть и тротуары Клинической больницы скорой медицинской помощи, городских больниц №6 и №7, инфекционного отделения Детской областной клинической больницы.