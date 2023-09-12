Жители Тверской области могут бесплатно отправить посылки в зону СВО Фото: Артем КИЛЬКИН

Во всех отделениях Почты России Тверской области можно бесплатно отправить посылки военнослужащим, призванным в зону СВО. Такая возможность организована при поддержке правительства Российской Федерации. Воспользоваться ею могут близкие родственники бойцов и просто неравнодушные граждане.

"При оформлении посылки в адресных строках необходимо указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес - г. Москва, 103400. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг", - уточнили в правительстве Тверской области.

Почта не взимает плату с отправителей за пересылку посылок для военнослужащих в зону СВО.