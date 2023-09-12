В Твери госавтоинспекторы оштрафовали 65 пешеходов-нарушителей

Госавтоинспекторы оштрафовали 65 пешеходов-нарушителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

На минувшей неделе, с 4 по 11 сентября, в Твери госавтоинспекторы провели рейд "Пешеход" и составили 117 административных материалов в отношении пешеходов-нарушителей и водителей, которые не предоставили преимущество пешеходам.

К ответственности привлечено 65 пешеходов-нарушителей, в отношении водителей составлено 52 административных материала.

По данным УГИБДД России по Тверской области, с начала 2023 года на дорогах Твери произошло 85 ДТП с пешеходами, один человек погиб и 85 пострадали.