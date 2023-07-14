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НовостиОбщество14 июля 2023 8:52

Жители многоквартирного дома по проспекту Ленина в Твери остались без газа

"Сталинку" отключили от газоснабжения из-за отсутствия тяги в вентиляции
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На газовые трубы поставили заглушки

На газовые трубы поставили заглушки

Фото: Алина ПЕТРОВА

После обслуживания газового оборудования, проведенного 13 июля, жители многоквартирного дома №39 по проспекту Ленина остались без газоснабжения.

- Весь дом отключили на неопределенный срок по причине неудовлетворительного состояния системы вентиляции и отсутствия тяги. На трубы поставили заглушки, - сообщили взволнованные жильцы.

На подъездах развешаны уведомления об отключении газоснабжения от ресурсоснабжающей организации.

На подъездах развесили уведомления об отключении

На подъездах развесили уведомления об отключении

Фото: Алина ПЕТРОВА

- 14 июля в 12:00 назначена встреча с представителями газовой службы, будем выяснять ситуацию, возможно, придётся почистить вентиляцию силами УК или жильцов. О принятом решении жители будут оповещены, - сообщили "КП"-Тверь" в УК "Пролетарская набережная".