Предварительные итоги выборов в Тверской области: избраны все 212 депутатов

Выборы в Тверской области состоялись.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Избирательная комиссия Тверской области подвела итоги выборов, прошедших 9-10 сентября 2023 года: избраны все 212 депутатов представительных органов муниципальных образований. Явка на выборах составила 22,84%.
179 из 212 мандатов получат кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Это 84,43% от общего количества мандатов.
Кроме ЕР, места в представительных органах власти районов и округов Тверской области получат:
- КПРФ (5 мандатов или 2,36%);
- ЛДПР (2 мандата или 0,94%);
- «Справедливая Россия - За правду» (1 мандат или 0,47%);
- «Коммунисты России» (1 мандат или 0,47%);
- «Партия Роста» (1 мандат).
23 мандата также будет у самовыдвиженцев (10,85% от общего количества мандатов).
В Твери, в дополнительных выборах депутата Тверской городской Думы, приняли участие 9,75% избирателей, сообщает также областной Избирком. Депутатом ТГД избран кандидат от партии «Единая Россия» Вадим Казаков, за него проголосовали 49,46% избирателей округа №17.
Напомним выборы в представительные органы власти (думы и советы депутатов) состоялись на территории Торжокского, Бежецкого, Калязинского, Кашинского, Конаковского, Нелидовского, Торопецкого, Фировского и Кувшиновского районов и округов, а также в Твери (допвыборы депутата гордумы по округу №17).
«Избирательные кампании Единого дня голосования на территории Тверской области состоялись, все выборы прошли штатно и безопасно», - отметили в пресс-службе Облизбиркома.