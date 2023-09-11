Предварительные итоги выборов в Тверской области: избраны все 212 депутатов

Выборы в Тверской области состоялись. Фото: Олег ЗОЛОТО

Избирательная комиссия Тверской области подвела итоги выборов, прошедших 9-10 сентября 2023 года: избраны все 212 депутатов представительных органов муниципальных образований. Явка на выборах составила 22,84%.

179 из 212 мандатов получат кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Это 84,43% от общего количества мандатов.

Кроме ЕР, места в представительных органах власти районов и округов Тверской области получат:

- КПРФ (5 мандатов или 2,36%);

- ЛДПР (2 мандата или 0,94%);

- «Справедливая Россия - За правду» (1 мандат или 0,47%);

- «Коммунисты России» (1 мандат или 0,47%);

- «Партия Роста» (1 мандат).

23 мандата также будет у самовыдвиженцев (10,85% от общего количества мандатов).

В Твери, в дополнительных выборах депутата Тверской городской Думы, приняли участие 9,75% избирателей, сообщает также областной Избирком. Депутатом ТГД избран кандидат от партии «Единая Россия» Вадим Казаков, за него проголосовали 49,46% избирателей округа №17.

Напомним выборы в представительные органы власти (думы и советы депутатов) состоялись на территории Торжокского, Бежецкого, Калязинского, Кашинского, Конаковского, Нелидовского, Торопецкого, Фировского и Кувшиновского районов и округов, а также в Твери (допвыборы депутата гордумы по округу №17).

«Избирательные кампании Единого дня голосования на территории Тверской области состоялись, все выборы прошли штатно и безопасно», - отметили в пресс-службе Облизбиркома.