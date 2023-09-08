Выборы в Тверской области 9-10 сентября 2023: районы, кандидаты, избирательные участки

На избирательных участках в Тверской области все готово к предстоящим выборам. Фото: t.me/izbirkom69

9-10 сентября в Тверской области пройдут выборы. Голосование будет идти два дня. Так кого же и в каких муниципалитетах выбираем? Разъяснение дала Избирательная комиссия Тверской области.

В Тверской области два дня, 9 и 10 сентября будут голосовать избиратели Бежецкого, Калязинского, Нелидовского, Торопецкого, Фировского и Кувшиновского округов.

В течение одного дня – 10 сентября, выборы проводятся в Твери, Кашинском и Конаковском округах, а также на территории Торжокского района.

КОГО ВЫБИРАЕМ

В общей сложности предстоит заместить 212 депутатских мандатов, из них: 104 – в Думах муниципальных округов; 37 – в городских Думах; 71 – в Советах депутатов сельских поселений.

1. Выборы депутатов Думы Бежецкого муниципального округа Тверской области первого созыва.

2. Выборы депутатов Кашинской городской Думы второго созыва.

3. Выборы депутатов Нелидовской городской Думы второго созыва.

4. Выборы депутатов Думы Калязинского муниципального округа Тверской области первого созыва.

5. Выборы депутатов Думы Конаковского муниципального округа Тверской области первого созыва.

6. Выборы депутатов Думы Кувшиновского муниципального округа Тверской области первого созыва.

7. Выборы депутатов Совета депутатов Большесвятцовского сельского поселения Торжокского района Тверской области пятого созыва.

8. Выборы депутатов Совета депутатов Борисцевского сельского поселения Торжокского района Тверской области пятого созыва.

9. Выборы депутатов Совета депутатов Марьинского сельского поселения Торжокского района Тверской области пятого созыва.

10. Выборы депутатов Совета депутатов Масловского сельского поселения Торжокского района Тверской области пятого созыва.

11. Выборы депутатов Совета депутатов Рудниковского сельского поселения Торжокского района Тверской области пятого созыва.

12. Выборы депутатов Совета депутатов Страшевичского сельского поселения Торжокского района Тверской области пятого созыва.

13. Выборы депутатов Совета депутатов Тверецкого сельского поселения Торжокского района Тверской области пятого созыва.

14. Выборы депутатов Совета депутатов Сукромленского сельского поселения Торжокского района Тверской области пятого созыва.

15. Выборы депутатов Думы Торопецкого муниципального округа Тверской области первого созыва.

16. Выборы депутатов Думы Фировского муниципального округа Тверской области первого созыва.

17. Дополнительные выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №17.

Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Если у избирателя будут уважительные причины, проголосовать можно будет на дому, обратившись с соответствующим заявлением в свою участковую избирательную комиссию.

9 и 10 сентября 2023 года с 8:00 до 20:00 работает телефон Горячей линии избирательной комиссии Тверской области 8 (4822) 34-81-31.

ОФИЦИАЛЬНО

Валентина Дронова, председатель Избирательной комиссии Тверской области:

«Организующими выборы избирательными комиссиями сделано все возможное для того, чтобы обеспечить реализацию избирательных прав граждан и сформировать депутатские корпуса муниципалитетов в полных и правомочных составах».

КСТАТИ

На дополнительных выборах депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17 в Твери, будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).