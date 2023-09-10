В Твери и области проходит масштабная акция по профилактике детского травматизма

Основная цель акции – как можно чаще рассказывать детям об опасных моментах в быту и на дорогах. Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

В Тверской области до 1 октября проходит масштабная акция по профилактике детского травматизма. Основная цель акции – как можно чаще рассказывать детям об опасных моментах в быту и на дорогах. С началом учебного года именно эти темы стали наиболее проблемными. Дети самостоятельно добираются до школы и домой, продолжительность светового дня сокращается, а дома находятся больше времени, чем летом, пока родители на работе.

К акции в Тверской области уже присоединились социальные и образовательные учреждения, полиция, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Для учащихся 1-х классов в школе №42 Твери сотрудники Госавтоинспекции города Твери провели мероприятие «Будь ярче!». Ребятам напомнили, в каком месте необходимо переходить дорогу, где это делать безопаснее всего, можно ли играть вблизи проезжей части, рассказали про дорожные знаки и светофоры, а также разобрали возможные дорожные ситуации. В ходе занятия каждому ребенку были вручены светоотражающие значки.

А в школе №17 города Твери для учеников 7 класса прошла обучающая викторина по Правилам дорожного движения «Знатоки ПДД».

Родителей также призывают проговорить со своими детьми правила безопасности на дороге и в быту.