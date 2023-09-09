Видео, на котором столкнулись две иномарки в Твери, выложили в сеть

В ДТП пострадала 61-летняя пассажирка. Фото: скрин с видео, группа "Подслушано у водителей. Тверь"

Видео с моментом столкновения двух иномарок около дома №47 на Петербургском шоссе в Твери появилось в соцсетях. Его опубликовали в группе «Подслушано у водителей.Тверь»

ДТП произошло 8 августа рядом со сквером вагоностроителей. По видео видно, что водитель автомобиля Nissan при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Peugeot, за рулем которого была женщина-водитель.

В результате столкновения пострадала 61-летняя пассажирка «Peugeot».

«Не опять, а снова печальный перекресток на площади Конституции. И светофоры им поставили. И стоп-линии со знаками воткнули. И даже множество камер контроля нарушений повесили. А они всё продолжают биться», - сетуют очевидцы ДТП.