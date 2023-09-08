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НовостиЭкономика8 сентября 2023 13:32

Под Тверью заработал первый в России высокотехнологичный роботизированный склад

Губернатор принял участие в открытии первого в России высокотехнологичного роботизированного складского комплекса под Тверью
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Новый складской комплекс. 8 сентября АО «Диэлектрические кабельные системы» («ДКС») празднует 25-летие предприятия.

Новый складской комплекс. 8 сентября АО «Диэлектрические кабельные системы» («ДКС») празднует 25-летие предприятия.

8 сентября под Тверью прошло открытие первого в России высокотехнологичного роботизированного складского комплекса, полностью разработанного, сконструированного и построенного отечественными специалистами. Принадлежит он компании «Диэлектрические кабельные системы» («ДКС»). Старт работе нового комплекса дал губернатор Игорь Руденя, об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Инженеры и проектировщики «ДКС» разработали собственный набор элементов, из которого можно собрать высотные склады практически любой конструкции, что позволило компании стать единственным российским производителем, который может построить роботизированный склад высотой до 40 метров.

«На нашем складе людей заменяет умная система управления, которая сама распределяет грузы, что позволяет минимизировать ошибки на выдаче товаров для наших клиентов. На складе установлены специальные лифты и манипуляторы, которые считывают товары по штрихкодам и передают их поставщикам», – рассказал директор по маркетингу компании «ДКС» Дмитрий Труш.

В настоящее время предприятие реализует ещё целый ряд проектов по расширению ассортимента и объёмов выпуска импортозамещающей продукции, в том числе оборудования для возобновляемых источников энергии.