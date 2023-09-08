В Тверской области с 1 января 2024 года изменится величина прожиточного минимума

В Тверской области величина прожиточного минимума с 1 января 2024 года будет увеличена на 6,1 % Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области определена величина прожиточного минимума на 2024 год. Постановление опубликовано на сайте правовой информации 6 сентября 2023 года. Документ подписал губернатор Игорь Руденя.

Согласно постановлению, сумма прожиточного минимума с 1 января 2024 года будет увеличена на 6,1 % и составит 14 796 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточнй минимум установлен в сумме 16 128 рублей, для пенсионеров - 12 725 рублей, для детей - 14 912 рублей.

Величина используется при расчете мер социальной поддержки малоимущих граждан.